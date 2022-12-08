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МО РФ показали боевую работу штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне проведения СВО

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ВКС России ликвидировали замаскированные укрытия ВСУ на СВО.

В российском министерстве по обороне показали боевую работу штурмовиков Су-25, находящихся на специальной военной операции. Известно, что самолеты находятся на вооружении Воздушно-космических сил страны. Уточняется, что экипажи боевой авиации нанесли противнику  ракетные авиационные удары по военным объектам, а также технике подразделений Вооруженных сил Украины. Специалисты пояснили, что запуски боеголовок выполнялись на малых высотах парами.

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

пресс-служба Минобороны России

Военные подчеркнули, что в результате боевого применения на СВО были ликвидированы замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника противника. По завершению вылетов сотрудники инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию воздушных средств, подготовили самолеты к повторным полетам.

Российские военные уничтожили опорные пункты ВСУ на Сватовском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, всу, минобороны, сво, су-25, штурмовики
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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