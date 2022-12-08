Российские военные уничтожили опорные пункты ВСУ на Сватовском направлении

Силы ЗВО показали работу с ТОС "Солнцепек".

Российские военные уничтожили в ходе специальной военной операции опорные пункты Вооруженных сил Украины на Сватовском направлении. Соответствующей информацией с журналистами "РИА Новостей" поделились представители Западного военного округа (ЗВО). Специалисты пояснили, что огонь по району сосредоточения живой силы противника был открыт при помощи тяжелой огнеметной системы (ТОС") "Солнцепек".

Подразделения ЗВО из ТОС-1А "Солнцепек" уничтожили опорные пункты украинских боевиков на Сватовском направлении. пресс-служба Минобороны России

Известно, что удары корректировались при помощи беспилотного летательного аппарата. На видеозапись попали кадры как контроля за объектов, так и момент ликвидации цели, последствия атаки. Напомним, что на Сватовском направлении Донбасса обстановка обострилась несколько месяцев назад. ВСУ регулярно обстреливают город из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, а также личный состав армии киевского режима пытается прорвать оборону на данном участке. Эта территория имеет стратегически важное значение, так как дает доступ к нескольким местным населенным пунктам.

Минобороны показало кадры боевой работы ракетных комплексов С-300В и "Бук".

Фото и видео: Telegram / РИА Новости