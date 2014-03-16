Минобороны показало кадры боевой работы ракетных комплексов С-300В и "Бук"

Одной из уловок работы комплексов является обстрел дешевыми снарядами.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов зенитных ракетных комплексов С-300В и "Бук" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах артиллеристы определяют координаты целей с помощью радиолокационной станции "Бука" и передают их расчету С-300В для радиозахвата и уничтожения. Одной из уловок работы комплексов является обстрел дешевыми снарядами.

В военном ведомстве отметили, что военнослужащие войсковой противовоздушной обороны делают свою работу четко, слаженно и профессионально.

Ранее Минобороны показало кадры ротных тактических учений военных ЗВО на полигоне в Белоруссии.

Видео: Минобороны России