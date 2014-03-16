  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:41
173
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны показало кадры ротных тактических учений военных ЗВО на полигоне в Белоруссии

0 0

Мероприятия боевой подготовки проводили как в светлое, так и в темное время суток.

Минобороны РФ показало видео ротных тактических учений военных ЗВО, входящих в состав региональной группировки войск, на полигоне в Белоруссии.

На опубликованных кадрах военнослужащие провели учения, направленные на боевое слаживание подразделений. Мероприятия боевой подготовки проводили как в светлое, так и в темное время суток.

Также в военном ведомстве отметили, что на полигонах Белоруссии военнослужащие выполняют стрельбы из всех видов стрелкового оружия и минометов.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Град".

Видео: Минобороны России

Теги: белоруссия, минобороны россии, полигоны, тактические учения
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии