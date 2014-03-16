Минобороны показало кадры ротных тактических учений военных ЗВО на полигоне в Белоруссии

Мероприятия боевой подготовки проводили как в светлое, так и в темное время суток.

Минобороны РФ показало видео ротных тактических учений военных ЗВО, входящих в состав региональной группировки войск, на полигоне в Белоруссии.

На опубликованных кадрах военнослужащие провели учения, направленные на боевое слаживание подразделений. Мероприятия боевой подготовки проводили как в светлое, так и в темное время суток.

Также в военном ведомстве отметили, что на полигонах Белоруссии военнослужащие выполняют стрельбы из всех видов стрелкового оружия и минометов.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Град".

Видео: Минобороны России