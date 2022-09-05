ВКС России уничтожили более 30 боевиков "Кракена" в Харькове

Игорь Конашенков рассказал о ликвидации неонацистов в рамках СВО.

Воздушно-космические силы России уничтожили более 30 боевиков украинского неонацистского вооруженного формирования "Кракен", запрещенного на территории РФ. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами от 5 сентября рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что противник ликвидирован ударом высокоточного оркжия в районе города Харькова.

Ударом о пункту временной дислокации подразделения националистического формирования "Кракен" в районе Харьков уничтожено более 30 националистов и 10 единиц автомобильной техники. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что Вооруженные силы России в рамках специальной военной операции продолжают наносить удары при помощи оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией по объектам ВСУ.

Минобороны РФ: российские военные уничтожили три украинских склада боеприпасов.

Фото и видео: Минобороны России