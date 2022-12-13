Конашенков: ВКС России сбили украинский Су-25

В Минобороны рассказали о воздушном бое на СВО.

Воздушно-космические силы России за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине сбили украинский боевой самолет Су-25. Воздушное судно противника располагалось над территорией Донецкой народной республики. Об этом в ходе выступления на регулярном брифинге со СМИ от 21 марта сообщил официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Истребительной авиацией ВКС РФ в районе населенного пункта Никаноровка в воздушном бою сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Игорь Конашенков, генера-лейтенант РФ

Группировка "Запад" ВС России за сутки уничтожила до 80 украинских военных.

Фото и видео: Минобороны России

