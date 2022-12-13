  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:14
112
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Группировка "Запад" ВС России за сутки уничтожила до 80 украинских военных

0 0

Игорь Конашенков рассказал работе военных на СВО за день.

Группировка "Запад" Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожила до 80 украинских военнослужащих. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 21 марта сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант заметил, что дополнительно ликвидированы четыре единицы боевой техники  противника. Речь идет о трех бронированных машинах и гаубице Д-20.

Активными действиями, огнем артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Росгвардия обнаружила в ДНР опорный пункт ВСУ со складом иностранного оружия.

Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: всу, игорь конашкенков, купянское направление, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии