Игорь Конашенков рассказал работе военных на СВО за день.

Группировка "Запад" Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожила до 80 украинских военнослужащих. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 21 марта сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант заметил, что дополнительно ликвидированы четыре единицы боевой техники противника. Речь идет о трех бронированных машинах и гаубице Д-20.

Активными действиями, огнем артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Росгвардия обнаружила в ДНР опорный пункт ВСУ со складом иностранного оружия.

Фото и видео: Минобороны России

