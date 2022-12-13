Росгвардия обнаружила в ДНР опорный пункт ВСУ со складом иностранного оружия

Специалисты разминировали территорию около Волновахи.

Военнослужащие Росгвардии в зоне проведения специальной военной операции обнаружили в пригороде населенного пункта Волноваха пункт Вооруженных сил Украины со складом, в котором хранилось иностранное вооружение. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе силового ведомства. В числе находок заявлены управляемые противотанковые установки, ручные гранатометы, пороховые заряды, боевые припасы к крупнокалиберным пулеметам польского производства (по предварительным сведениям), а также гранаты Ф-1, запалы и противопехотные мины. Дополнительно оперативники занимались разминированием территории и подходов в пункту ВСУ. Эти мероприятия важны для обеспечения безопасности мирного населения из близлежащих домовладений.

В пригороде Волновахи Донецкой Народной Республики росгвардейцы нашли заброшенный опорный пункт ВСУ, в котором находился склад боеприпасов, вооружения и элементов снаряжения стран блока НАТО. пресс-служба Росгвардии

Схрон более чем со 130-ю танковыми снарядами противника обнаружили росгвардейцы в Херсонской области.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ, Росгвардия