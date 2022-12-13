Схрон более чем со 130-ю танковыми снарядами противника обнаружили росгвардейцы в Херсонской области

Арсенал ВСУ передан Минобороны РФ.

Схрон с более чем со 130-ю танковыми снарядами Вооруженных сил Украины обнаружили представители Росгвардии на территории Херсонской области, в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы силового ведомства. Специалисты полагают, что данный боевой арсенал был вывезен из одной из военных частей ВСУ, после чего перепрятан во время отступления бойцов в лесополосе. На текущий момент все найденное вооружение передано под контроль российского министерства по обороне.

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Фото и видео: Telegram / На видео видно, Росгвардия