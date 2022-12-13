  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:09
142
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Схрон более чем со 130-ю танковыми снарядами противника обнаружили росгвардейцы в Херсонской области

0 0

Арсенал ВСУ передан Минобороны РФ.

Схрон  с более чем со 130-ю танковыми снарядами Вооруженных сил Украины обнаружили представители Росгвардии на территории Херсонской области, в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы силового ведомства. Специалисты полагают, что данный боевой арсенал был вывезен из одной из военных частей ВСУ, после чего перепрятан во время отступления бойцов в лесополосе. На текущий момент все найденное вооружение передано под контроль российского министерства по обороне.

ВДВ отразили атаку украинских диверсантов на Каховском водохранилище.

Фото и видео: Telegram / На видео видно, Росгвардия

Теги: всу, минобороны, росгвардия, сво, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии