ВКС России сбили украинский Су-24 в районе Любимовки

По словам Конашенкова, военным удалось уничтожить 3 687 объектов военной инфраструктуры Украины.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что ПВО воздушно-космических сил РФ и авиация уничтожили украинский самолет Су-24 и два беспилотника.

Военная спецоперация продолжается. Украинский Су-24 сбит в районе Любимовки. По словам Конашенкова, военным удалось уничтожить 3 687 объектов военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя 121 реактивная система залпового огня. Подорваны 443 орудия полевой артиллерии. Кроме того, солдаты уничтожили 991 единицу специальной военной автомобильной техники.

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Видео: Минобороны России