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ВКС России сбили украинский Су-24 в районе Любимовки

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По словам Конашенкова, военным удалось уничтожить 3 687 объектов военной инфраструктуры Украины.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что ПВО воздушно-космических сил РФ и авиация уничтожили украинский самолет Су-24 и два беспилотника.

Военная спецоперация продолжается. Украинский Су-24 сбит в районе Любимовки. По словам Конашенкова, военным удалось уничтожить 3 687 объектов военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя 121 реактивная система залпового огня. Подорваны 443 орудия полевой артиллерии. Кроме того, солдаты уничтожили 991 единицу специальной военной автомобильной техники.

Ранее мы сообщили, что за двое суток жителям Донбасса и Украины доставлено более 330 тонн гумпомощи.

Видео: Минобороны России

Теги: конашенков, любимовка, су-24
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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