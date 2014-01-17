Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению боевиков ВСУ в курском приграничье

ВКС России выполнили задачу на СВО.

Российский боевой экипаж на многофункциональном сверхзвуковом истребителе-бомбардировщике Су-34 от Воздушно-космических сил совершил удар по скоплению личного состава и техники армии киевского режима в приграничном районе Курской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что пилоты получили от разведки сведения по ликвидации объектов противника, затем летчики благополучно вернулись на аэродром вылета.

Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. пресс-служба Минобороны РФ

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Фото и видео: Минобороны России