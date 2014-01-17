Расчеты минометов группировки "Запад" уничтожили живую силу ВСУ

Российские боевые расчеты 120-миллиметровых минометов при Первой гвардейской танковой армии подразделения "Западной" группировки войск вместе с авиационной группой наводчиков уничтожили живую силу армии киевского режима. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороны страны. Задача выполнена в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие развернули минометы, затем навели их с использованием дрона, а далее обнаружили цели, провели выверку координат и нанесли заградительный огонь.
Мы работаем с закрытой огневой позиции. Сегодня работали по скоплению живой силы противника. Как нам сказали, отработали успешно, задача была выполнена. У нас есть антидроновое ружье, которое создает радиопомехи, мешает полету дронов.
командир орудия с позывным "Барон"
Напомним, что в связи с необходимостью поддержки активных действий в зоне ответственности "Запада" отечественные минометчики заранее оборудуют и маскируют огневые позиции, а также формируют специальный маршрута для применения тактического приёма кочующих миномётов.
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Фото и видео: Минобороны России
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