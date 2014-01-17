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Расчеты минометов группировки "Запад" уничтожили живую силу ВСУ

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Военнослужащие РФ сообщили о выполненной задаче на СВО.

Российские боевые расчеты 120-миллиметровых минометов при Первой гвардейской танковой армии подразделения "Западной" группировки войск вместе с авиационной группой наводчиков уничтожили живую силу армии киевского режима. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороны страны. Задача выполнена в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие развернули минометы, затем навели их с использованием дрона, а далее обнаружили цели, провели выверку координат и нанесли заградительный огонь.

Мы работаем с закрытой огневой позиции.  Сегодня работали по скоплению живой силы противника. Как нам сказали, отработали успешно, задача была выполнена. У нас есть антидроновое ружье, которое создает радиопомехи, мешает полету дронов.

командир орудия с позывным "Барон"

Напомним, что в связи с необходимостью поддержки активных действий в зоне ответственности "Запада" отечественные  минометчики заранее оборудуют и маскируют огневые позиции, а также формируют специальный маршрута для применения тактического приёма кочующих миномётов.

Военный ВСУ рассказал, как ВС РФ взяли его в плен без единого выстрела.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: артиллерия, всу, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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