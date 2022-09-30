ВКС России под Днепропетровском уничтожили украинские цеха по сборке ракет

Игорь Конашенков рассказал о работе ВКС РФ на СВО.

Вооруженные силы РФ высокоточным ударом поразили цеха завода "Южмаш" в городе Днепропетровске. Об этом журналистам в рамках регулярного брифинга от 30 сентября рассказал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что на указанном военном объекте противник производил сборку оперативно-тактических ракет "Гром-2", а также боеприпасов для ракетных комплексов "Точка-У".

Высокоточным ударом уничтожены цеха по сборке"Гром-2" и "Точка-У" на территории производственного объединения "Южный машиностроительный завод". Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

За счет контрбатарейного огня российские военнослужащие ликвидировали украинский взвод с американскими реактивными системами залпового огня HIMARS в городе Николаеве.

ВС России уничтожили до 200 националистов в районе Краматорска.

Фото и видео: Минобороны России