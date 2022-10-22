Минобороны: российская авиация уничтожила головные части ракет "Нептун" в Харькове

Игорь Конашенков рассказал о ликвидации частей "Нептуна".

Воздушно-космические силы России поразили в городе Харькове цеха оборонного предприятия "Коммунар". Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 22 октября сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что авиация ликвидировала на заводе головные части для противокорабельных ракет "Нептун".

Высокоточным оружием поражены цеха "Коммунар", на котором уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет "Нептун", производимые на данном предприятии. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России