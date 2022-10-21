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ВС России уничтожили ангар с иностранной военной техникой у Новой Каменки

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Игорь Конашенков рассказал о ликвидации РСЗО и HARM.

Вооруженные силы России при помощи высокоточного оружия уничтожили ангар с иностранной военной техникой у Новой Каменки в Херсонской области. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 21 октября сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Ранее чиновник отметил, что на николаево-криворожском направлении в тыл ВС РФ пытались проникнуть до 20 диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Сбиты в воздухе 33 снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационных ракеты HARM в районах населенных пунктов Отрадокаменка, Корсунка, Антоновка и Новая Каховка.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Отечественные противовоздушные системы за последние сутки проведения специальной военной операции сбили 33 снаряда украинских реактивных систем залпового огня HIMARS, две противорадарные ракеты зарубежного производства HARM, а также шесть ударных дронов ВСУ, летавших над территориями Донецкой народной республики и Херсонщины.

Минобороны РФ: в тыл безуспешно пытались проникнуть 20 групп диверсантов ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: военная помощь, всу, игорь конашенков, иностранные наемники, минобороны, новая каменка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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