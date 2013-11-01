Минобороны РФ: в тыл безуспешно пытались проникнуть 20 групп диверсантов ВСУ

Игорь Конашенков сообщил об уничтожении сил противника на СВО.

В российском министерстве по обороне рассказали о том, что в тыл Вооруженных сил РФ безуспешно пытались проникнуть 20 диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 21 октября сделал официальный представитель профильного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант объяснил, что речь идет о Николаево-Криворожском направлении. Противник действовал в темное время суток. ВС РФ ликвидировали сосредоточенным артиллерийским огнем 120 человек живой силы ВСУ, шесть БМП, 13 автомобилей

Сорваны две попытки наступления подразделений ВСУ силами ротных тактических групп в районах населенных пунктов Давыдов Брод и Сухой Ставок Херсонской области. пресс-служба Минобороны России

На Красно-Лиманском направлении военным за последние сутки проведения специальной военной операции удалось сорвать очередную попытку ВСУ форсировать реку Жеребец при помощи солдат из двух мотопехотных бригад.

Пленный раскрыл мнение Запада об украинской армии.

Фото и видео: Минобороны России