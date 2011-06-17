Виталий Катранич объяснил, кто отдавал приказы ВСУ.

Украинский военнопленный раскрыл мнение стран коллективного Запада об украинской армии. В интервью с журналистами "РИА Новостей" старшина разведывательной роты 74-го отдельного батальона ВСУ Виталий Катранич пояснил, что иностранные партнеры киевского режима считали местных военнослужащих неспособными командовать войсками.

Командир нам говорил, что, говорят, что наши не способны управлять армией, что помогает Америка нам. Виталий Катранич, пленный ВСУ

Военный из Вооруженных сил Украины объяснил, что поэтому все управление возлагалось на зарубежных генералов.

Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили 18 украинских беспилотников.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости