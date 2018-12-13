В Гатчинском музее прокомментировали инцидент с разгоном бесплатной экскурсии

В пресс-службе музея сообщили, что охранник действовал в рамках правил поведения в парке.

Ранее Piter.TV писал об историке из Гатчины, который 10 мая проводил бесплатную экскурсию по Дворцовому парку. Во время прогулки к группе подошел охранник и запретил мужчине рассказывать что-либо об истории замка и парка. Аргументы экскурсантов о том, что территории проходит бесплатная экскурсия от местного историка, охранник не выслушал и вызвал полицию. Однако стражи порядка, прибывшие в парк, не увидели преступления в действиях мужчины. Они пожелали людям хорошего дня и уехали. Piter.TV обратился в пресс-службу "ГМЗ "Гатчина", где прокомментировали этот инцидент.

Охранник действовал в соответствии с пунктом 1.23. Правил поведения в парке. Там указано, что на территории ГМЗ запрещено торговать сувенирами и любой другой продукцией, проводить экскурсии и распространять билеты без согласования с администрацией "ГМЗ "Гатчина". Зоя Нечепоренко, пресс-секретарь "ГМЗ "Гатчина".

Правила поведения в парке опубликованы на официальном сайте "ГМЗ "Гатчина" в разделе В пресс-службе добавили, что мужчина должен был заранее обратиться к ним перед проведением экскурсии. Если бы у него было официальное разрешение от руководства, конфликта бы не произошло. В музее также отметили, что не знают, почему охранник не смог предъявить правила поведения в парке полицейскому, которого сам же вызвал в парк.

Все сотрудники охраны должны знать правила поведения в парке. Мы выясним, почему он повел себя подобным образом. Зоя Нечепоренко, пресс-секретарь "ГМЗ "Гатчина".

Местные жители возмущены: ведь историк проводил экскурсию совершенно бесплатно, а пресс-служба ссылается на "коммерческую деятельность". Люди выражают недовольство в соцсетях: "Позор и беспредел!", "Да, с нашим парком что то не ладно", "Все понятно, парк привели в порядок, но для кого? скоро туда кроме иногородних экскурсий никто не попадёт. Называется все для народа. гатчинцам с детьми останется Приорат. А что дальше...Чем дальше в лес,тем больше бардака". (Орфорграфия и стиль авторов сохранены)

Ранее сообщалось, что в Шуваловском парке горела "Зеленая дача".

Видео: Piter.TV