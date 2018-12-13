В Шуваловском парке горела "Зеленая дача"

Пожар тушили с помощью четырёх единиц техники, пожарные приехали из парголовской пожарной части. К счастью, никто не пострадал.

Накануне в Шуваловском парке загорелась "Зеленая дача". Отметим, что здание находится в пользовании Института токов высокой частоты имени В.П. Вологдина, оно было построено в конце XIX века.Здесь жили сотрудники НИИ.

Пожар тушили четыре единицы техники, огнеборцы приехали из парголовской пожарной части. К зданию по адресу Шуваловский парк, дом 33 прибыла машина скорой помощи, но услуги медиков сотрудникам института не понадобились. Огонь удалось потушить к десяти часам вечера.

Справка: "Зелёная дача" была построена в конце XIX — начале XX века, когда семья Шуваловых начала испытывать финансовые трудности. Часть здания выставили на продажу, в парке появились дома под аренду.

Видео: ВКонтакте/Шуваловский парк