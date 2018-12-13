В Шуваловском парке горела "Зеленая дача"

Накануне в Шуваловском парке загорелась "Зеленая дача". Отметим, что здание находится в пользовании Института токов высокой частоты имени В.П. Вологдина, оно было построено в конце XIX века.Здесь жили сотрудники НИИ.
Пожар тушили четыре единицы техники, огнеборцы приехали из парголовской пожарной части. К зданию по адресу Шуваловский парк, дом 33 прибыла машина скорой помощи, но услуги медиков сотрудникам института не понадобились. Огонь удалось потушить к десяти часам вечера.
Справка: "Зелёная дача" была построена в конце XIX — начале XX века, когда семья Шуваловых начала испытывать финансовые трудности. Часть здания выставили на продажу, в парке появились дома под аренду.
Видео: ВКонтакте/Шуваловский парк
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