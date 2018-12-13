Скандал в Гатчинском парке: энтузиасту запретили проводить бесплатную экскурсию для знакомых

Бесплатная экскурсия для всех желающих обернулась для местного жителя конфликтом с сотрудником охранной службы. Любителю истории запретили бесплатно делиться своими знаниями и проводить экскурсию без аккредитации в администрации Большого Гатчинского дворца. Охрана парка даже вызвала полицию: впрочем, силовики не нашли состава преступления в действиях историка.

Накануне в Гатчине произошел неприятный инцидент с участием экскурсовода-любителя и охраны Дворцового парка. Об этом сообщили очевидцы. Канал Piter.TV публикует видео происшествия и первые подробности конфликта.

Сергей - историк-энтузиаст, проживающий в Гатчине. Он собирает группы в соцсетях для бесплатных экскурсий по Гатчине, гуляет со всеми собравшимися и делится интересными фактами из истории своей малой родины. Можно сказать, что за последние месяцы Сергей стал местной знаменитостью и звездой соцсетей.

Накануне, 10 мая, он проводил бесплатную экскурсию для своих друзей и знакомых в Дворцовом парке. Любители краеведения собрались возле Большого Гатчинского дворца, а затем двинулись к Карпиному пруду, пересекли границу парка и остановились недалеко от охранного пункта. Рассказы про Павла I возмутили одного из охранников, и он сообщил Сергею, что проводить экскурсии без аккредитации в администрации Большого Гатчинского дворца нельзя.

Не прошли мы и 100 метров, как к группе подошел охранник и говорит прекращать экскурсию. Что Сергей не имеет права рассказывать про парк без аккредитации. Потом охранник стал комментировать слова Сергей, что он якобы несет чушь, что он не может ничего рассказывать. И это при том, что у Сергея есть историческое образование. Но охранник продолжал говорить, что для этого есть специальные экскурсоводы от музея, что только они и никто больше не может рассказывать. Мы все дружно стали говорить, что денег никто не платил, что хотим продолжать гулять и слушать знакомого. Охранники вызвали наряд полиции. Никто не смог показать им пункт в правилах парка или в российском законодательстве, который мы бы нарушили. Полиция пожелала всем хорошего дня и уехала. Виктория, участница инцидента

Посетители комплекса пытались объяснить, что экскурсии бесплатные, и проводятся они для друзей и знакомых. Доводы земляков охранникам показались не убедительными и они задержали "подозрительную группу", а затем вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, однако не нашли в случившемся состава преступлений: задержаний не проводилось. Канал Piter.TV публикует видео момента задержания "экскурсионной группы", а также переговоры петербуржцев с охранниками. На этих кадрах видно, что охранник переговаривает по рации со своим начальством. Неизвестный руководитель подтверждает запрет на проведение несанкционированных экскурсий на территории парка. Позже в кадре появляются правоохранители: по их мнению, граждане имеют право гулять по парку и обсуждать его историю в любых законных формах.

Как будут дальше развиваться события - неизвестно. Комментаторы в соцсетях опасаются, что в ближайшей перспективе руководство музея может запретить посетителям обсуждать вслух историю Гатчины и Дворцового парка. Местные жители встали на защиту экскурсовода-энтузиаста: по их мнению, он делает прекрасную рекламу местному музею. Востребованность бесплатных экскурсий в соцсетях в очередной раз подчеркивает значимость такой работы.

Парень энтузиаст. Любит родную Гатчину. Проводит такие прогулки бесплатно. Они просто гуляют и обсуждают историю Гатчины. Это больше прогулки, чем экскурсии. Но охрана повела себя некорректно. Скоро будет нельзя приехать с семьей отцу-историку и рассказать детям о том, что знает. Причем охрана еще открыто ставила под сомнение знания экскурсовода, хотя у него, в отличие от секьюрити, есть историческое образование. Сергей, неравнодушный житель Гатчины

Канал Piter.TV уже подготовил запрос в администрацию Гатчины, а также к руководству музея с требованием объяснить поведение охранников в этой ситуации.

Фото: соцсети

Видео: PIter.tv