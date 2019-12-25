Аналитики узнали, что граждане РФ думают об отношениях с Минском.

ВЦИОМ узнал, как россияне оценивают отношения России и Белоруссии. Специалисты при помощи телефонного опроса узнали мнение 1,6 тысячи граждан РФ 21 июля 2020 года. Исследование показало, что за последние полтора года отношения между странами ухудшились. Так считают 21% против 12% в 2019 году. Таким образом, такого ответа придерживается в два раза больше россиян.

Опрос также показал, что 49% жителей страны считают, что отношения с Белоруссией у Москвы остались прежними. Еще 11% заявили об их улучшении, а 19% населения затруднились дать ответ на вопрос.

Социологи отметили, что 27% россиян оценили отношения России и Белоруссии как нормальные и спокойные, 19% - как прохладные, 17% - как хорошие, 15% - как дружественные,6% - как напряженные и еще 16% не смогли ответить на вопрос.

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России.