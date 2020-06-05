Объектом критики и негативных высказываний граждан стал лично президент Владимир Путин.

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России. Причина — ситуация, которая сложилась в стране из-за пандемии COVID-19. Опрос проводили независимые социологи из "группы Белановского". Больше половины респондентов ответили, что нынешний кризис может привести к социально-политическим потрясениям. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Социологи использовали в работе количественный и качественный опросы. В количественном опросе через опросник Google анкетирование прошло 4640 человек с 27 марта по 5 апреля. С 3 по 11 мая — 3177 человек.

При качественном опросе специалисты провели глубокие интервью с 236 людьми. Сначала они опросили друзей и знакомых в соцсетях, а после попросили привлечь к исследованию уже их друзей или родственников, которые настроены провластно или аполитично. В справке опроса указано, что проинтервьюировали в конечном счёте 112 оппозиционно настроенных респондентов, 92 аполитичных респондента и 32 сторонника власти.

Результаты социологического опроса показали, что у граждан России падает вера в способность федеральных и региональных властей справляться с пандемией коронавируса. У опрошенных снизились опасения заразиться COVID-19, опасения негативных финансовых последствий коронавируса также спали. Социологи подчёркивают, что это возможно в следствии адаптации к происходящему, так как уровень стресса среди респондентов по-прежнему высок.

Социологи сделали вывод, что в России опять растёт негативное отношение к федеральной власти — процесс, который начал формироваться в 2011 году. Он был прерван после присоединения Крыма, но возобновился в 2018. Пандемия коронавируса только усилила данную тенденцию.

Основными эмоциями опрошенных оказались раздражение, тревога и гнев. Пропаганда на них уже почти не влияет.

"Группа Белановского" отметила, что теперь объектом критики и негативных высказываний стал лично президент Владимир Путин. Основные претензии граждан к нему в том, что он не оправдал надежд и выстроил государственную систему, которая не работает.

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