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ВЦИОМ: число россиян, знающих о голосовании по поправкам в конституцию, выросло до 93%

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Данный показатель увеличился по сравнению с данными за прошлые месяцы.

Большинство населения России знают о готовящемся общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о нем информировано 93% жителей РФ, что на 6% больше мартовских показателей. 

О желании голосовать заявило 66% респондентов. Из них 61% готов отдать свой голос "за" поправки, каждый пятый выступает против.

Социологи также узнали, какую поправку в каждой сфере жизни россияне считают наиболее важной. Так в социальной сфере для респондентов наиболее значимой оказалась поправка об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания (95%), а в политической - невозможность одного и того же лица быть одновременно сенатором и депутатом Госдумы (67%). 

Отмечается, что в опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. 

Видео: kremlin.ru

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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