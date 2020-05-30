ВЦИОМ: число россиян, знающих о голосовании по поправкам в конституцию, выросло до 93%

Данный показатель увеличился по сравнению с данными за прошлые месяцы.

Большинство населения России знают о готовящемся общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о нем информировано 93% жителей РФ, что на 6% больше мартовских показателей.

О желании голосовать заявило 66% респондентов. Из них 61% готов отдать свой голос "за" поправки, каждый пятый выступает против.

Социологи также узнали, какую поправку в каждой сфере жизни россияне считают наиболее важной. Так в социальной сфере для респондентов наиболее значимой оказалась поправка об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания (95%), а в политической - невозможность одного и того же лица быть одновременно сенатором и депутатом Госдумы (67%).

Отмечается, что в опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Видео: kremlin.ru