ВЦИОМ: более половины россиян не слышали об акциях протеста

Социологи узнали отношение россиян к митингам.

Более половины россиян (54%) не слышали об акциях протеста за последний месяц. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на исследование ВЦИОМ. Только каждый десятый заявил, что хорошо информирован о происходящем (8%). Больше всего о митингах знает молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (16% опрошенных).

Большинство россиян считают маловероятными подобные массовые акции в родном городе. В их населенных пунктах не готовы отстаивать позицию из-за падения уровня жизни или в поддержку прав и свобод. Лично выйти на протест хотят 24% респондентов, а 55% заявили о неприемлемости подобного поведения. Треть россиян готовы подписать петицию для поддержки акции протеста, а 8% - распространять листовки.

Ранее Piter.tv писал о том, что фанаты "Спартака" призвали бойкотировать матчи РПЛ и уходить с арен.

Видео: YouTube/Аудио статьи