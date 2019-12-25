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Уверенность людей в решениях определяется активностью мозга в области памяти
Сегодня, 8:02
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lesjasap

Уверенность людей в решениях определяется активностью мозга в области памяти

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Немецкие ученые доказали это при помощи эксперимента.

Уверенность людей в решениях определяется активностью мозга в области памяти. Об этом сообщили немецкие ученые после проведенных экспериментов. Они уточнили, что осознанный выбор стимулирует активность мозга. В некоторых клетках височной доли увеличивается активность, если человек уверен в собственном решении. 

В  рамках исследования волонтерам показали продукт, а затем спросили, хотят ли они его съесть. После этого специалисты предлагали человеку употребить лакомство. Далее сведения об активности мозга отслеживалась при помощи имплантированных внутричерепных электродов. Медикам удалось подтвердить вывод о том, что сознательный выбор является катализатором мозговой деятельности. 

Эксперт предупредил о смертельной опасности избытка кислорода для людей.

Фото: Pixabay.com

Теги: мозг, уверенность, ученые
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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