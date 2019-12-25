Уверенность людей в решениях определяется активностью мозга в области памяти. Об этом сообщили немецкие ученые после проведенных экспериментов. Они уточнили, что осознанный выбор стимулирует активность мозга. В некоторых клетках височной доли увеличивается активность, если человек уверен в собственном решении.
В рамках исследования волонтерам показали продукт, а затем спросили, хотят ли они его съесть. После этого специалисты предлагали человеку употребить лакомство. Далее сведения об активности мозга отслеживалась при помощи имплантированных внутричерепных электродов. Медикам удалось подтвердить вывод о том, что сознательный выбор является катализатором мозговой деятельности.
Эксперт предупредил о смертельной опасности избытка кислорода для людей.
Фото: Pixabay.com
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