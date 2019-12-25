Эксперт предупредил о смертельной опасности избытка кислорода для людей

Специалист назвал позитивные и негативные стороны.

Эксперт Дмитрий Раевский предупредил о смертельной опасности избытка кислорода для людей. Об этом специалист рассказал в интервью для информационно-аналитического журнала "Слово и Дело". Спикер отметил, что несмотря на то, что вещество необходимо для жизнедеятельности человека, оно также заставляет человеческие клетки стареть.

Опыты на грызунах показали, что воздействие 100% кислорода повреждает мозг мышей. Но высокие концентрации кислорода могут применяться при терапии некоторых заболеваний — например, воздух с 60% кислорода вдыхают в лечебных целях пациенты с хронической обструктивной болезнью легких Дмитрий Раевский, эксперт

Спикер уточнил, что кислород нужен людям и животным в довольно узком диапазоне концентраций. Молекулы вещества не опасны, но токсичное воздействие может появиться на этапе восстановления. Однако организм обладает защитными механизмами, которые снижают вред окислительного стресса, провоцируемого кислородом.

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