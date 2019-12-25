Сейчас в регионе работают 42 госпиталя и 36% коек для коронавирусных больных свободны.

В подмосковном парке "Патриот" вновь развернут временный госпиталь. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

По его словам, резервный госпиталь начнёт функционировать с 20:00 во вторник, 6 октября. Для приёма пациентов всё готово.

И кислород, и ИВЛ, и, самое главное, врачи. Андрей Воробьёв, губернатор Подмосковья

Он отметил, что сейчас в регионе работают 42 госпиталя и 36% коек для коронавирусных больных свободны, всё равно наблюдается тревожная динамика.

Сегодня во временном госпитале откроют 220 коек, дальше ежедневно будут разворачивать ещё по 400. Всего их будет 1 400, работать в учреждении будут 700 врачей из Военно-медицинской академии.

Ранее мы писали, что в Подмосковье число госпитализаций с коронавирусом за неделю увеличилось в 1,5 раза.

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