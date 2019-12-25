Также фиксируются случаи заболевания COVID-19 в школах.

В Подмосковье число госпитализаций с коронавирусом за неделю увеличилось в 1,5 раза. Об этом рассказал губернатор области Андрей Воробьёв на совещании со своими заместителями.

По словам главы региона, за прошедшую неделю было госпитализировано на 45-47% больше больных, чем за предыдущую. Он дал поручение местному Минздраву увеличить количество больничных коек и обеспечить пациентов всем необходимым — в том числе последними лекарствами, которые можно назначать амбулаторно.

Воробьёв подчеркнул, что в Московской области также фиксируются случаи заболевания COVID-19 в школах, однако ситуация не является критичной.

Ранее в центре Гамалеи объяснили невозможность ускорить вакцинацию от COVID-19.

Фото: Piter.tv