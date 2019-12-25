В столице за сутки сейчас вакцинируют примерно 500-600 человек.

В центре Гамалеи объяснили невозможность ускорить вакцинацию от COVID-19. С заявлением выступил его директор Александр Гинцбург, пишут "РИА Новости".

По его словам, вакцинацию от COVID-19 в России следует ускорить, однако на данный момент это невозможно. Причина в ограниченности пропускной способности.

Гинцборг заявил, что в столице за сутки сейчас вакцинируют примерно 500-600 человек. Всего от коронавируса привилось около пяти тысяч человек.

Эксперт подчеркнул, что не видит причин для переноса вакцинации на более поздний период.

Ранее Гинцбург назвал причины роста заболеваемости коронавирусом.

Фото: pixabay.com