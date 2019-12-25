Он отметил, что не понимает смысла говорить о том, началась ли вторая волна в России.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал причины роста заболеваемости коронавирусом. Его слова приводят "РИА Новости".

Он рассказал, что на рост заражений COVID-19 влияет увеличение транспортных потоков, уменьшение количества витамина D в организме людей. Также влияет тот факт, что осенью человек больше подвержен инфекциям.

Также Гинцбург отметил, что не понимает смысла говорить о том, началась ли вторая волна в России, так как в условиях эпидемиологического процесса этот термин является некорректным.

Эпидпроцесс, бывает, поднимается, бывает, заболеваемость падает. Александр Гинцбург, глава центра имени Гамалеи

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России нет второй волны коронавируса.

Фото: Piter.tv