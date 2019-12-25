Потому что первая и не заканчивалась.

В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет второй волны коронавируса. Мнением поделился директор по научной работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства Александр Горелов.

Он отметил, что эпидемическая кривая и эпидемический процесс говорят о том, что в России продолжается первая волна COVID-19.

Пандемия коронавируса никуда не ушла, второй волны нет. Александр Горелов, директор по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Он отметил, что складывается необычная ситуация, когда эпидемия гриппа может наложиться на пандемию коронавируса. Горелов заявил, что до конца непонятно, как себя поведут два вируса — усилят друг друга, проигнорируют или ослабят. Это станет известно со временем.

Горелов подчеркнул, что в данных условиях важна вакцинация против гриппа.

Ранее Петербург вновь оказался первым по числу смертей от коронавируса за сутки.

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