Петербург вновь оказался первым по числу смертей от коронавируса за сутки

За прошедшие 24 часа болезнь унесла жизни 19 горожан.

Петербург вновь занял первое место по числу суточных смертей от коронавируса. За прошедшие 24 часа болезнь унесла жизни 19 горожан. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В целом по России за указанное время зафиксировали 108 новых летальных случаев. После Петербурга по числу смертей следуют Москва (14), Республика Дагестан (9), Московская область (7), Челябинская и Нижегородская области (по 5), а также другие регионы страны.

С начала пандемии новая коронавирусная инфекция унесла жизни 20 056 россиян, выздоровели 934 146.

Ранее специалисты назвали главный недостаток российской вакцины от коронавируса.

Фото: pixabay.com