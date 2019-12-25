  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербург вновь оказался первым по числу смертей от коронавируса за сутки
Сегодня, 10:54
315
Alena_Zinovieva

Петербург вновь оказался первым по числу смертей от коронавируса за сутки

0 0

За прошедшие 24 часа болезнь унесла жизни 19 горожан.

Петербург вновь занял первое место по числу суточных смертей от коронавируса. За прошедшие 24 часа болезнь унесла жизни 19 горожан. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В целом по России за указанное время зафиксировали 108 новых летальных случаев. После Петербурга по числу смертей следуют Москва (14), Республика Дагестан (9), Московская область (7), Челябинская и Нижегородская области (по 5), а также другие регионы страны.

С начала пандемии новая коронавирусная инфекция унесла жизни 20 056 россиян, выздоровели 934 146.

Ранее специалисты назвали главный недостаток российской вакцины от коронавируса.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, оперативный штаб, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии