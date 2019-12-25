Определился главный недостаток российской вакцины от коронавируса

Вакцина может не подействовать, если у человека уже есть антитела к вирусному вектору.

Специалисты петербургского управления Роспотребнадзора считают, что российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" может не подействовать. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

По словам экспертов, вакцина может быть бесполезна в том случае, если у человека есть антитела к вирусному вектору. Тогда может не сформироваться полноценный иммунитет к коронавирусу. Поэтому выбор вирусного вектора является определяющим этапом при разработке вакцины.

Также в Роспотребнадзоре пояснили, что при использовании реплицирующегося вектора иммунитет, как правило, формируется с первого применения. В то же время вакцины на основе нереплицирующихся (не способных размножаться) вирусных векторов часто требуют нескольких инъекций.

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Фото: Piter.TV