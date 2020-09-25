Стену памяти в Петербурге демонтируют 25 сентября

Вместо нее в городе появится памятник в память о погибших от коронавируса медиках.

Стену памяти на фасаде Дома Радио, посвященную погибшим от коронавируса медикам, демонтируют 25 сентября в 15:00. Как рассказали ее создатели в Facebook, рабочие планируют убрать леса и забор, так как ремонт здания завершен.

"Родные погибших, простите нас. Светлая память ушедшим, сил и любви живым", - говорится в сообщении.

Вместо стены памяти в городе появится памятник. Все фотографии и футболки, в которых играли зенитовцы, найдут место в одном из музеев Петербурга.

Напомним, первые девять табличек, посвященные памяти погибших от коронавируса медиков, появились на Малой Садовой улице 27 апреля 2020 года. Тогда никто не мог представить, что мемориальная стена вырастет в несколько раз.

Ранее мы писали, что НИИ имени Джанелидзе за год принял почти 29 тысяч пациентов.

Видео: Piter.TV