НИИ имени Джанелидзе за год принял почти 29 тысяч пациентов

Ежедневно стационар принимает по сто человек.

С января 2020 года НИИ скорой помощи имени И.И.Джанелидзе принял около 29 тысяч человек, сообщили в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева.

Каждый день больница принимает по сто пациентов разного профиля. Ко всему прочему, стационар оказывал экстренную помощь и в период пандемии, несмотря на огромную нагрузку, врачи справлялись с тяжелыми случаями достойно. Отмечается, что на данный момент в НИИ разделено потоки пациентов и установлены санпропускники.

Ранее мы писали, что Минздрав прокомментировал очереди карет скорой помощи в Петербурге.

Фото: Piter.TV