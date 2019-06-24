  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
НИИ имени Джанелидзе за год принял почти 29 тысяч пациентов
Сегодня, 20:57
71
smirenny

НИИ имени Джанелидзе за год принял почти 29 тысяч пациентов

0 0

Ежедневно стационар принимает по сто человек.

С января 2020 года НИИ скорой помощи имени И.И.Джанелидзе принял около 29 тысяч человек, сообщили в пресс-службе  вице-губернатора Олега Эргашева.

Каждый день больница принимает по сто пациентов разного профиля. Ко всему прочему, стационар оказывал экстренную помощь и в период пандемии, несмотря на огромную нагрузку, врачи справлялись с тяжелыми случаями достойно. Отмечается, что на данный момент в НИИ разделено потоки пациентов и установлены санпропускники.

Ранее мы писали, что Минздрав прокомментировал очереди карет скорой помощи в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: нии джанелидзе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии