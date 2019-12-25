Минздрав прокомментировал очереди карет скорой помощи в Петербурге

Ведомство проверяет готовность больниц к новому сезону.

В четверг, 24 сентября, стало известно, что руководство Министерства здравоохранения проводит проверку готовности к новому новому эпидемиологическому сезону. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой помощника министра Алексея Кузнецова.

В ведомстве уверены, что регионам необходимо уделить внимание маршрутизации и первичной "сортировке" пациентов, особенно в период подъема заболеваемости респираторными инфекциями. Кроме того, должна быть выстроена эффективная работа приемных отделений. Учитывая опыт весны и пандемии, эпидсезон должен пройти стабильно.

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Фото: Facebook / Лев Авербах