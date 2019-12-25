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Минздрав прокомментировал очереди карет скорой помощи в Петербурге
Сегодня, 14:50
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smirenny

Минздрав прокомментировал очереди карет скорой помощи в Петербурге

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Ведомство проверяет готовность больниц к новому сезону.

В четверг, 24 сентября, стало известно, что руководство Министерства здравоохранения проводит проверку готовности к новому новому эпидемиологическому сезону. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой помощника министра Алексея Кузнецова.

В ведомстве уверены, что регионам необходимо уделить внимание маршрутизации и первичной "сортировке" пациентов, особенно в период подъема заболеваемости респираторными инфекциями.  Кроме того, должна быть выстроена эффективная работа приемных отделений. Учитывая опыт весны и пандемии, эпидсезон должен пройти стабильно. 

Ранее мы писали, что в Петербурге вновь выстроилась очередь из машин скорой помощи.

Фото: Facebook / Лев Авербах

Теги: минздрав, очередь из скорых
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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