В Петербурге вновь выстроилась очередь из машин скорой помощи

Среднее время передачи одного пациента врачам приемного отделения составляет около 20 минут

У Покровской больницы в Петербурге выстроилась очередь из скорых машин. В сети появился снимок, сделанный у медицинского учреждения.

"Только у нас могут два раза наступать на одни и те же грабли и делать вид, что ничего не происходит. А ведь это только начало..." – написал автор поста, генеральный директор частной скорой помощи "Корис Ассистанс" Лев Авербах на своей странице в Facebook.

В Покровской больнице принимают пациентов с коронавирусной инфекцией. По словам Авербаха, среднее время передачи одного пациента врачам приемного отделения составляет около 20 минут. Очереди возле медицинского учреждения могут образоваться по ряду причин.

Еще в апреле, когда началась первая волна коронавирусной инфекции, в Комитете по здравоохранению заявляли, что каждый автомобиль скорой помощи должен пройти дезинфекцию после перевозки инфекционного пациента. На это требуется время. К тому же, многие перепрофилированные госпитали не могут единовременно принимать нескольких пациентов.

По последним данным, в нашем городе за сутки выявили 208 новых зараженных коронавирусом. За этот же период времени умерли 15 человек, выздоровели 105.

Ранее мы писали, что в Петербурге свободны более 20% коек для больных коронавирусом.

Фото: Facebook / Лев Авербах