Уткин сравнил Семина с обиженным дедом

Футбольный комментатор Василий Уткин в интервью YouTube-каналу "Эхо Спорт" прокомментировал интервью экс-главного тренера "Локомотива" Юрия Семина после ухода из клуба, в котором он раскритиковал руководство "железнодорожников".
Это слова рассерженного, обиженного деда. Скажите себе это, и вы все сразу поймете. И тонны негатива, и слова о том, что он очень уважает этих людей, но больше не хочет с ними работать. Так говорит старик-разбойник из фильма. Слова о том, что руководство должно уйти в отставку... Они его наняли до этого срока и должны уйти вместе с ним. Даже если они бандиты с большой дороги, это не взаимосвязанные вещи.
Василий Уткин, футбольный комментатор
Напомним, 14 мая совет директоров "Локомотива" принял решение о смене главного тренера. Вместо Юрия Семина команду возглавит сербский специалист Марко Николич. Ранее он работал в "Фехерваре" из Венгрии и привел клуб к победе в национальном чемпионате в сезоне 2017/18.
Ранее Юрий Семин призвал руководство "Локомотива" уйти в отставку.
Видео: YouTube / Василий Уткин , ФК "Локомотив" Москва
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