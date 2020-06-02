Уткин сравнил Семина с обиженным дедом

Футбольный комментатор Василий Уткин в интервью YouTube-каналу "Эхо Спорт" прокомментировал интервью экс-главного тренера "Локомотива" Юрия Семина после ухода из клуба, в котором он раскритиковал руководство "железнодорожников".

Это слова рассерженного, обиженного деда. Скажите себе это, и вы все сразу поймете. И тонны негатива, и слова о том, что он очень уважает этих людей, но больше не хочет с ними работать. Так говорит старик-разбойник из фильма. Слова о том, что руководство должно уйти в отставку... Они его наняли до этого срока и должны уйти вместе с ним. Даже если они бандиты с большой дороги, это не взаимосвязанные вещи.

Василий Уткин, футбольный комментатор