Семин призвал руководство "Локомотива" уйти в отставку

По его словам, они вместе должны нести ответственность за результаты клуба.

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью изданию "Спорт-Экспресс" заявил, что руководство клуба должно было вместе с ним уйти в отставку.

Если руководители клуба считают, что я не выполнил какие-то задачи, то было бы правильно и по-мужски уйти нам всем вместе. И генеральному директору Василию Кикнадзе, и совету директоров в полном составе, и тренеру. Они меня назначали и утверждали, они же и продлевали со мной контракт. А значит, должны нести за это ответственность. Юрий Семин, экс-главный тренер "Локомотива"

Напомним, 14 мая совет директоров "Локомотива" принял решение о смене главного тренера. Вместо Юрия Семина команду возглавит сербский специалист Марко Николич. Ранее он работал в "Фехерваре" из Венгрии и привел клуб к победе в национальном чемпионате в сезоне 2017/18.

Ранее Юрий Семин назвал причину своего ухода из "Локомотива".

Видео: YouTube / ФК "Локомотив" Москва