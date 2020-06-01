Семин назвал причину своего ухода из "Локомотива"

С 1 июня клуб возглавит серб Марко Николич.

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью изданию "Спорт-Экспресс" рассказал, по какой причине ему пришлось покинуть клуб. Его контракт с "железнодорожниками" истек 31 мая.

Результата я добился, несмотря на еще большие разногласия с руководством "Локомотива". Причина расставания со мной заключается в том, что я для них — не ручной тренер и в определенных моментах им мешаю. Подчеркиваю: не клубу, а лично им. Юрий Семин, экс-главный тренер "Локомотива"

Напомним, 14 мая совет директоров "Локомотива" принял решение о смене главного тренера. Вместо Юрия Семина команду возглавит сербский специалист Марко Николич. Ранее он работал в "Фехерваре" из Венгрии и привел клуб к победе в национальном чемпионате в сезоне 2017/18.

Ранее экс-полузащитник "Зенита" Роман Широков заявил, что "Локомотив" не прогрессировал при Семине.

Видео: YouTube / ФК "Локомотив" Москва