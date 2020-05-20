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Сегодня, 10:58
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Широков считает, что "Локомотив" при Семине не прогрессировал

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С 1 июня новым тренером железнодорожников станет Марко Николич.

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Роман Широков в интервью изданию "Спорт-Экспресс" поделился мнением о решении руководства московского "Локомотива" не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Семиным.

По уровню игры "Локомотив" как минимум не слабее "Зенита", в команде есть хорошие форварды. Просто под руководством Семина они последние два года не прогрессируют. С таким составом железнодорожники обязаны бороться за чемпионство. Однако сейчас они претендуют только на выход в Лигу чемпионов, где с завидным постоянством проваливаются.

Роман Широков, экс-полузащитник "Зенита"

Напомним, 14 мая совет директоров "Локомотива" принял решение о смене главного тренера. Вместо Юрия Семина команду возглавит сербский специалист Марко Николич. Ранее он работал в "Фехерваре" из Венгрии и привел клуб к победе в национальном чемпионате в сезоне 2017/18.

Ранее фанат "Локомотива" рассказал, что Семин был готов работать в клубе бесплатно.

Видео: YouTube / Футбольный Биги, ФК "Локомотив" Москва, Игра в тело

Теги: роман широков, фк зенит, фк локомотив, юрий семин
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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Аноним
Сегодня 11:57

Сёмин лучший тренер я его помню по матчу с Волгоградским Ротором  в котором играли звёзды того времени Есипов Веретенников Нидергаус.И Ротор в том сезоне обыграл Манчестер Юнайтед в гостях Палыча нужно уважать.

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Аноним
Сегодня 11:52

Помолчи уж,"специалист "хренов,или решил тоже на костях потанцевать?Плохой танец,никак и посредственный футболер 

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