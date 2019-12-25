Фанат "Локомотива" рассказал, что Семин был готов работать в клубе бесплатно

По его словам, руководство клуба не предлагало контракт наставнику.

Представитель крупного объединения фанатов московского "Локомотива" United South Иван Крылов в интервью телеканалу "Матч ТВ" рассказал о несостоявшихся переговорах руководства клуба с главным тренером Юрием Семиным.

Не хотелось бы об этом особо распространяться, но мы общались с Юрием Палычем. По его словам, предложения от руководства не было, а он был готов чуть ли не за бесплатно работать. Понимаю, что это достаточно громкие слова, но повторюсь — в прессе нигде не было комментария, что Семину предлагали новый контракт. Иван Крылов, фанат "Локомотива"

Напомним, 14 мая совет директоров "Локомотива" принял решение о смене главного тренера. Вместо Юрия Семина команду возглавит сербский специалист Марко Николич. Ранее он работал в "Фехерваре" из Венгрии и привел клуб к победе в национальном чемпионате в сезоне 2017/18.

Ранее мы писали, что анаты "Локомотива" нарисовали граффити в поддержку Семина.

Фото: fclm.ru