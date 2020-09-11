Устройство "Гонец" для экстренной связи прошло полевые испытания

Устройство презентовано на Татарстанском нефтегазохимическом форуме.

Устройство для экстренной связи "Гонец" для экстренной связи прошло полевые испытания. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на презентацию компании, размещенную на Татарстанском нефтегазохимическом форуме - 2020.

Напомним, что АО "Спутниковая система "Гонец" заявило о создании аппарата для экстренной связи. Он сможет передавать информацию и файлы в местах, в которых отсутствует наземное покрытие мобильной сети. При помощи устройства можно будет отправить СМС на гаджет через сеть спутников "Гонец-М". Устройство будет включать в себя спутниковый модем, антенну, WiFi-модуль, накопитель энергии. Для передачи данных пользователю будет необходимо подключить смартфон к WiFi-сети и запустить приложение.

Проведенные полевые испытания устройства подтвердили 100% доведение информации до адресата презентация

В материалах уточняется, что прием и отправка данных может проводиться при любой погоде, а также условиях, включая город, лес, горы и воду.

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Видео: YT / АО Спутниковая система Гонец