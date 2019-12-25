Устроившему стрельбу в Казани провели наркологическую экспертизу

В крови Ильназа Галявиева не нашли алкоголя и запрещенных веществ.

Казанскому стрелку — 19-летнему Ильназу Галявиеву — провели наркологическую экспертизу. Об этом сообщили журналисты телеканала "360". По информации от специалистов, в крови подозреваемого не было выявлено запрещенных веществ или алкоголя. Эксперты уверены в том, что юноша совершил преступление в трезвом состоянии. В ближайшее время молодого человека будет ждать еще одна экспертиза На этот раз - психолого-психиатрическая. Предположительно, она будет организована на базе института Сербского в Москве. Фигуранта дела будет осматривать и изучать главный внештатный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе.

Напомним, что ранее стало известно о том, что у Ильназа Галявиева была диагностирована болезнь головного мозга. Психиатр Артем Гилев предположил, что диагноз не мог повлиять на решение устроить стрельбу в школе. По версии эксперта, ситуация с Галявиевым больше напоминает ему психоз.

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