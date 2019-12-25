Глава Минздрава предоставил отчет о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал об операциях у детей, пострадавших в Казани. Информацией чиновник поделился с президентом РФ во время правительственного заседания, собранного по поводу трагедии, которая произошла 11 мая в гимназии под номером 175.

Специалист уточнил, что три ребенка, находящиеся в тяжелом состоянии из-за ранений и травм, были прооперированы в Москве. На данный момент врачи продолжают оперировать пациентов. Из троих несовершеннолетних двое находятся в состоянии крайней степени тяжести. Остальные пострадавшие, оставшиеся на терапии в городских больницах республики Татарстан, остаются в стабильном состоянии. Их жизни ничего не угрожает. В отдельных случаях уже наблюдается положительная динамика по выздоровлению.

После завершения лечения все пострадавшие продолжат реабилитацию. Минздрав России планирует отправить детей и взрослых в санатории федерального уровня.

Путин назвал страшной бедой и варварским преступлением стрельбу в казанской школе.