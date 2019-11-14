СК проверит на вменяемость стрелка из благовещенского колледжа

Специалисты назначат посмертную психиатрическую экспертизу.

Студенту из благовещенского колледжа, устроившему стрельбу в учебном заведении, проведут посмертную психиатрическую экспертизу. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова официального представителя СК РФ Светланы Петренко.

Благодаря этой экспертизе специалисты смогут установить психологические особенности студента и понять точные мотивы его действий.

Напомним, инцидент в колледже Благовещенска произошел 14 ноября. Студент пришел в учебное заведение с ружьем и открыл стрельбу. В результате один учащийся погиб на месте, еще трое пострадали. Стрелка заблокировала в аудитории полиция. В итоге он покончил с собой.

По факту случившегося было возбуждено три уголовных дела по статьям "Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений", "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", а также о халатности сотрудников колледжа.

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