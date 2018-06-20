Устроившего смертельное ДТП на Невском водителя лишили прав за вождение пьяным

Петербуржец будет арестован. Его уже лишили водительских прав.

Петербуржца, устроившего смертельное ДТП на невском проспекте, будут судить. В отношении нетрезвого водителя за рулем "Хендай Генезис" возбуждено уголовное дело. Полиция установила, что перед тем, как сесть за руль, мужчина выпил восемь стопок водки.

Отметим, что превышение уровня алкоголя в крови изначально определили медики. К ним в Мариинскую больницу поступил виновник событий с черепно-мозговой травмой после аварии. Автовладелец находится в тяжелом состоянии, а одной из его жертв помочь не удалось: женщина скончалась в медицинском учреждении. Еще четверо серьезно пострадали. Двое из них также находятся в Мариинской больнице, остальные - в Военно-медицинской академии.

По данным правоохранительных органов, в организме петербуржца нашли 2,0 промилле выпитого. Также специалисты зафиксировали следы наркотического опьянения. Сегодня виновника должны арестовать. На данный момент он лишен водительских прав.

Ранее Piter.tv писал о том, что инспекция из Москвы 25 дней будет проверять петербургский Главк.

Фото: Piter.tv