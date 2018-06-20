Инспекция из Москвы 25 дней будет проверять петербургский Главк

С сегодняшнего дня ревизоры изучат деятельность ведомства города на Неве.

Глава петербургского Главка Роман Плугин вызвал из Москвы ревизионную инспекцию. В течение 25 дней специалисты изучат деятельность ведомства. Из центрального аппарата в Северную столицу прибыли более сорока представителей закона под руководством главного инспектора МВД Эдуарда Соболя.

Отметим, что проверка началась в девять часов утра первого апреля. В офисе по захарьевской, 19 встретились главы районных представительств и бригада из столицы. Как отмечает "Фонтанка.ру", на время оперативных мероприятий, Соболь будет лично подчиняться Владимиру Колокольцеву.

Сотрудники полиции на местах знали о грядущей проверке с середины марта. В подразделения были высланы официальные уведомления о распоряжении министра МВД.

Ранее Piter.tv писал о том, что мигрант ударил ножом одного из подростков, напавшего на него на Коломяжском.

Фото: Piter.tv