Роман Плугин выступил на памятном мероприятии в здании культуры, работавшем во времена блокады.

В ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области открыли новую экспозицию, посвященную работе милиции во времена блокадного Ленинграда. Об этом журналистам рассказали представители российских правоохранительных органов в ведомственном Telegram-канале. Выставка располагается в здании клуба НКВД. Ранее это помещение являлось одним из пятерки культурных объектов, которые работали во времена блокады. Особое внимание организаторы мероприятия уделили роли сотрудников правопорядка, которые защищали население во времена Великой Отечественной войны. В сфере безопасности работали 135 тысяч сотрудников ведомства. Начальник главка Роман Плугин отметил, что невозможно переоценить их труд над сохранением города.

Это тот праздник, который отмечается со слезами на глазах. И наша с вами задача, чтобы подвиг советских людей остался в памяти будущих поколений. Роман Плугин, начальник Главка

Напомним, что из 20 тысяч экспонатов в фондах ЭКЦ около четырех тысячи связаны с работой милиции в период с 1941 по 1945 года.

Расписавшийся на Рейхстаге ветеран скончался на сотом году жизни в Петербурге.

Фото и видео: МВД Медиа