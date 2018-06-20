Мигрант ударил ножом одного из подростков, напавшего на него на Коломяжском

Конфликт между сторонами длился месяц, а закончился массовой дракой и возбуждением уголовного дела.

В Приморском районе Петербурга на молодого мигранта напала толпа подростков. Приезжий пытался защищаться от злоумышленников при помощи ножа. Банде удалось избить пострадавшего, но потом жертва смогла ударить холодным оружием одного из преступников. В результате 14-летнего школьника пришлось экстренно госпитализировать.

Драка произошла на Коломяжском проспекте, на территории торгового центра "Сити-молл". Полиция установила, что конфликт произошел из-за того, что приезжий отнял у одного из подростков мобильный телефон в качестве уплаты долга. В течение месяца ребята пытались вычислить мигранта и нашли его в ТЦ.

В настоящее время 21-летнего выходца из Средней Азии задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело. По данным правоохранительных органов, из-за того, что напавшие школьники не достигли 18-летия, то их будут судить по статье за хулиганство. Если бы на момент нападения все участники были бы совершеннолетними, то их бы обвиняли в превышении самообороны.

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Фото: Piter.tv